Vurderar fortløpande opning av vegar

Vegtrafikksentralen vurderer fortløpande opning av fleire vegar som har vore stengde i helga, som følge av flaum og skred.

Måndag morgon var 35 vegar stengde, dei fleste på grunn av snøskred, jordskred, steinsprang og isnedfall.

Full oversikt ligg på vegvesen.no.

Dei fleste fjellovergangane er også opne måndag morgon.

Jan Audun Marø, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen seier det fortløpande utover måndag blir vurdert opning av ulike vegstrekningar.

– Vi har ein del vegar som framleis er stengde på grunn av jordskred og snøskred, seier han.

Faren for flaum og jordskred er venta å minke frå måndag føremiddag.

Søndag kveld sa NVE at toppen truleg er nådd og at elvar byrjar å flate ut og gå ned.

Utover i veka går det også mot ein kaldare vêrtype som minkar flaumfaren.

Samstundes melder Vegtrafikksentralen at det framleis er fare for nedfall av is.

Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid seier at det vil kome meir regn utover veka.

– Vi har fleire lågtrykk utover veka, vi blir ikkje heilt kvitt regnet, men det er mindre mengde enn det vi hadde i helga.

Fleire evakuerte i Ullensvang

Elleve personar er framleis evakuerte i Ullensvang kommune.

Ni er evakuerte frå Måge der det gjekk fleire jordskred. To er evakuerte frå Eitrheim der Eitrheimselva blei veldig stor.

Snø- og sørpeskred i Hardanger Du trenger javascript for å se video. Snø- og sørpeskred i Hardanger

Ei gravemaskin vart teken av skredet på Måge. Føraren av gravemaskinen kom seg ut på dramatisk vis. Politiet meldte på X/Twitter at føraren var «ok».

Måndag skal geolog gjera nye vurderingar av situasjonen. Planen er å ta nye dronefilmar av Måge og å få dronefilma Eitrheimselva, opplyser kommunen.

Ordførar Roald Aga Haug seier dei fleste vegane inn og ut av Ullensvang er stengde, som gir utfordringar med tanke på beredskap.

– Det gjer at vi må planlegge ganske mykje i forhold til naudetatane og det å få folk på jobb i helsevesenet slik at dei kan hjelpe folk på ulike adresser. Der gjer det krevjande å vere sikker på at vi kan nå fram dersom det skjer ei ulykke.

Roald Aga Haug er ordførar i Ullensvang. Foto: Tale Hauso

Meir vind til kvelden

Vêret har stabilisert seg gjennom natta, men skal auke til måndag kveld igjen. Det er meldt bris mellom sør og vest, stiv kuling ved Stad.

I ettermiddag auke til sørvest og vest sterk kuling på kysten og utsette stader, i kveld kanskje full storm ved Stad og aukande nebør.