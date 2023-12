Vulkanutbrot utløyser ikkje reisepanikk

Vulkanutbrotet på Island ser ikkje ut til å ha utløyst noko uvisse eller panikk blant reisande. Både Ving og Berg-Hansen seier at dei følgjer med på situasjonen, men at ingen har teke kontakt med spørsmål om vulkanutbrotet. – Det einaste «unormale» er at hotella på Island berre aksepterer førehandsbetalte/garanterte bestillingar. Det betyr at ein ikkje får pengar tilbake om ein vel å kansellere hotellopphald, seier Per Arne Villadsen, administrerande direktør i Berg-Hansen.