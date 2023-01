Voss stengt for togtrafikk

Vy melder at Voss er stengt for togtrafikk på grunn av vanskelege vêrforhold. Ifølgje Bane Nor er grunnen mykje snø og is i sporvekslar. Vy skriv på sine nettsider at passasjerar må rekna med forseinkingar og innstillingar. Dei veit ikkje kor lang tid det vil ta før toga køyrer som normalt att. To tog er råka av stenginga: Eit lokaltog mellom Bergen, Voss og Myrdal, og eit tog på veg til Bergen frå Oslo.