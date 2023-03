Voss-ordfører om NTP-forslag: – Veldig skuffet

Ordfører i Voss, Hans-Erik Ringkjøb (Ap) er skuffet over at E16 mellom Bergen og Voss ikke ble prioritert i Statens vegvesen sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP).

– Det viser at nok en gang har samfunnsnytte og økonomiske modeller trumfet liv og helse og det som er viktig for folk i hverdagen. Jeg håper ikke dette blir stående når den politiske behandlingen har blitt gjennomført, sier Ringkjøb til NRK.

– Mange ble skuffet da prosjektet heller ikke fikk penger i statsbudsjettet. Hvordan er det å se at det ikke blir prioritert?

– Det er uforståelig. Både vi lokalpolitikere, regionalpolitikere og de som bruker veien tror jeg bare rister oppgitt på hodet. Vi har mobilisert bredt for ny vei og bane, så de organisasjonene og medspillerne er klare. De vil bare rykke ut på nytt igjen for å løfte dette opp slik at det blir prioritert.