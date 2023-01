Voss ope for togtrafikk

På Voss kan toga gå igjen, melder Vy. Tidlegare fredag morgon var det stans i togtrafikken då Voss måtte stengast på grunn av snø og is i sporvekslar. Både Vy og Bane Nor melder at ein framleis må rekna med forseinkingar og innstillingar.