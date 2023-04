Voss herad meldt til politiet

Voss herad er meldt til politiet for å ha publisert informasjon om ein enkeltelev i ei skulemiljøsak på nettsidene sine, skriv Avisa Hordaland.

Foreldra til guten hadde meldt skulen til Statsforvaltaren for brot på paragraf 9a i Opplæringslova. Paragrafen handlar om at elevar har rett på eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

I samband med dette låg heile namnet til barnet ute i postlistene til Voss herad. Det låg tilgjengeleg i over to veker. Det er foreldra til barnet som har politimeldt heradet for brot på teieplikta.

– Det er veldig uheldig at namnet til ein elev knytt til ei 9a-sak har lege ope ute på vår nettside. Det skal ikkje skje. Eg beklagar veldig sterkt at det har skjedd, seier kommunalsjef Frode Monsen til avisa. Heradet skal gå gjennom rutinane sine for å sikra at noko liknande ikkje skal skje igjen. Dei har òg meldt saka til Datatilsynet.