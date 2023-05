Voss har Noregs beste vatn

Vatnet frå Vossevangen vassverk er kåra til landets beste i klassen for grunnvasskjelder. Dette skjedde på ein vasskonferanse på Ås i dag.

– Generelt sett er det veldig god kvalitet på drikkevatnet i Noreg. Ein einstemmig jury kom til slutt fram til to klare vinnarar, seier juryleiar Johan P. Nielsen i ei pressemelding. Kristiansund vannverk vann i klassen for overflatekjelder. Konkurransen blir arrangert av Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk forening.



Fleire vassverk frå Vestland gjorde det godt. I klassen for overflatevasskjelder var Sogndal vassverk og Stord vassverk finalistar, og også Ulvik vassverk var finalist i klassen for grunnvasskjelder.