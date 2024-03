Voldtektssiktet mann pågrepet i Frankrike - fengslet i fire uker

En mann i 30-årene er i Hordaland tingrett varetektsfengslet i fire uker, etter at han ble pågrepet i Frankrike tidligere i år.

Mannen er utenlandsk statsborger, og er siktet for voldtekt og voldtektsforsøk.

Retten påpeker at siktede tidligere har unndratt seg straffeforfølging, og mener derfor at det er «stor fare» for at han vil gjøre dette på nytt.

Siktede møtte ikke til hovedforhandlingen, som først skulle skje i fjor høst. Da skal mannen ha vært i utlandet. Hovedforhandlingen ble så utsatt, og nå må mannen møte i retten i april.