Voldsom økning i småskala grønnsakproduksjon i vest

– Folk er opptatt av kortreist mat, de vil vite hvor maten de spiser kommer fra. Så jeg tenker det er plass til mange som oss, sier Eva Hauge Sund.

Sammen med ektemannen Peder Sund laget hun grønnsakshage hjemme på Lysekloster i Bjørnafjorden kommune, like sør for Bergen.

To små bed ble raskt til 18, og nå selger de grønnsaker direkte til ivrige forbrukere i hele bergensregionen.

– I utgangspunktet gjorde vi dette kun for å ha mat til oss selv. Men så økte det på, så da tenkte vi: Hvorfor ikke prøve å selge litt? sier Peder.

– Gikk i minus i fjor

Gartnerparet er del av en betydelig grønnsakboom i Vestland fylke, hvor landskap og klima tidligere har vært et hinder.

Nye metoder og dyrking i mindre skala har ført til at 127.000 kvadratmeter jord – eller 127 dekar – nå er tatt i bruk til grønnsakproduksjon bare de to siste årene, av nærmere 50 nye grønnsakdyrkere.

– Vi dyrker rødbeter, agurk, selleri, erter, bønner og masse kålplanter, forteller paret.

Men den kommersielle delen er langt fra lukrativ.

– Hvor mye tjener dere på dette?

– I fjor gikk vi i minus. Men vi ser dette som en investering. Kanskje går vi i null i år, og så får vi se om vi kan gå i pluss neste år, sier Peder Sund.

18 HAGER: To grønnsakshager har vokst til 18 for ekteparet på Lysekloster. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Krever mer tilrettelegging

Bybonden i Bergen, Ida Kleppe, jobber for å fremme urbant jordbruk. Hun syns det er fantastisk at mange bønder og gartnere på Vestlandet nå ser mulighetene for å dyrke grønnsaker i liten skala.

Men Kleppe frykter at dårlig lønnsomhet kan true fremtidig vekst.

Hun mener bedre støtteordninger må til dersom småbønder og entusiaster skal være en del av fremtidens jordbruk.

– Jordbruk og matproduksjon er godt subsidiert i Norge. Men slik grønnsakproduksjon i småskala er ikke kommet inn i subsidiesystemet ennå. Hvis ikke det skjer i løpet av ganske kort tid, tror jeg ikke dette har en veldig god fremtid, sier bybonde Kleppe.

NATURLIG GJØDSEL: Peder Sund med en av sauene som gir grønnsakbøndene naturlig gjødsel. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Borch: – Satsing i jordbruksoppgjøret

Landbruks- og matminister Sandra Borch uttrykker stor glede over den vestlandske trenden. Hun mener gartnerparet og andre allerede er ivaretatt gjennom jordbruksoppgjøret.

– I årets jordbruksoppgjør la vi inn en satsing på denne sektoren. Satsingen gjelder også støtte til investeringer innen småskala grøntproduksjon, sier Borch.

– Grønnsakproduksjon får arealtilskudd og pristilskudd. Dette gjelder alle foretak. Grensene og satsene for subsidier diskuteres hvert år i jordbruksforhandlingene. Dette gjelder også for småskala grønnsakprodusenter, sier statsråden.

AVVISER KRAV: Landbruks- og matminister Sandra Borch mener småskalabøndene er ivaretatt gjennom jordbruksoppgjøret. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tror mange vil være med

Harald Blaaflat Mundal i Sogn frukt og grønt tror grønnsakentusiastene har truffet en tidsånd, og at produksjon i liten skala har potensial vokse betydelig.

– Nå er det veldig mye snakk om norsk produksjon og selvforsyning. Det har vært pandemi, det er krig i Ukraina og det er et fokus på norskprodusert mat. Det tror jeg mange har lyst til å være en del av, sier Mundal.