Vogntog velta ved Dyranut på RV7

Eit vogntog har velta på RV7 ved Dyranut på Hardangervidda. Vegen er no stengd på grunn av bilberging. Vegtrafikksentralen, opplyser at dei tek sikte på å opne eitt felt med manuell dirigering ca. klokka 0930, men at det vert stengt seinare på dagen for berging av vogntoget