Vogntog sperra riksveg 7 over Hardangervidda

På riksveg 7 over Hardangervidda vart eitt køyrefelt opna for alle køyretøy i 18-tida onsdag. Eit utanlandsk vogntog stod fast sidan 16-tida, 100 meter vest for Dyranut. I 20-tida vart vegen opna for fri ferdsel.