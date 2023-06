Vogntog sperra for sykkelritt

Eit vogntog med stopp sperra fylkesveg 49 i Samnanger i dag tidleg. Her måtte sjåførane over i venstre felt for å passere vogntoget. Det passa dårleg med sykkelløpet Bergen-Voss, melde Vegtrafikksentralen. Dei oppmoda sjåførane om å vere veldig forsiktige. Vogntoget er no ute av bana og sykkelløpet blir ikkje påverka.