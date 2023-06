Vogntog med fisk må bergast

Fylkesveg 616 i Bremanger er no stengd ved Endal grunna berging av lasta etter utforkøyringa i går. Eit vogntog med fisk køyrde i går av vegen, men berginga kan ikkje gjennomførast før det er tømt for last.

Og frå klokka 19 skal sjølve vogntoget bergast. Vegen vil også då vera stengd i fleire timar, medan arbeidet pågår, opplyser Vegtrafikksentralen.