Natt til fredag rykket nødetater ut etter melding om et vogntog som hadde kjørt av veien ved en broovergang på E16 på Voss.

Vogntoget, som var full av fisk, havnet i Sivleelva, en del av Nærøydalselva, som for øvrig er en del av Unescos verdensarvliste.

– Det var jo en dramatisk melding vi fikk innledningsvis, sier innsatsleder i Voss brannvern, Egil Holven.

Sjåføren fikk helsehjelp på stedet, men kom uskadd fra hendelsen. Mannen i 40-årene ble deretter plukket opp av en kollega, og fikk skyss videre.

– Han har jo hatt vanvittig flaks, det må jeg jo si. Det ser ikke bra ut slik som vi ser det på bildene, så det er veldig bra at det gikk som det gikk, sier Lena Bakketun Ringheim.

Hun er daglig leder i Ringheim bilhjelp og utleie, selskapet som har fått i oppdrag å berge vogntoget.

Vogntoget-vraket ligger fremdeles i elven fredag ettermiddag. Foto: Lena Bakketun Ringheim / Voss Viking

Frossen elv reddet fisken

Fredag formiddag er bilberger på plass på stedet og skal sette i gang med å tømme traileren.

– Det er jo ikke hverdagslig at man trekker opp trailere som ligger på hodet nede i elva. Heldigvis, sier Ringheim.

Oppdraget er desto mer spesielt med tanke på lasten, ifølge Ringheim.

Foto: Lena Bakketun Ringheim / Voss Viking

– Noe av fisken har kommet ut, men elven er frosset til. Det er mye is og lite bevegelse i elven, så vi regner med at vi får opp all fisken.

I tillegg til fiskelasten, har vogntoget etterlatt seg skader på autovernet, og revet ned en strømkabel.

Utfordrende kjøreforhold

Avstanden fra veien og ned i elven er opplyst å være mellom 4 og 5 meter. Ifølge politiet skal ikke selve førerhuset på trekkvognen ha havnet i elven.

– Jeg vil jo påstå at han har hatt flaks. Det var det første vi tenkte, sier Holven i Brannvesenet.

Brannvesenet rykket ut natt til fredag, i tett snøvær. Foto: Voss brannvern

Ifølge han, var det svært dårlige kjøreforhold fram til skadestedet.

– Det var vann i veibanen, svart asfalt og kraftig snøvær - alt på en gang.

Politiet opplyser at det ikke er mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, og det blir heller ikke beslag av førerkort.