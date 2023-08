Vogntog med diesellekkasje

Brannvesenet er no på veg til toppen av Tokagjelet i Kvam. Bakgrunnen er melding om eit vogntog som lek diesel, melder 110 Vest. Vaktkommandør Helge Lund seier dei førebels ikkje veit kva som har skjedd, og at dei vart varsla av forbipasserande. Like før klokka 18 opplyser 110 Vest at det er snakk om ein mindre lekkasje, og at dei vurderer om dei skal ha hjelp av tungbilbergar for å få køyretøyet på vegen igjen.