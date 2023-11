Vogntog med brannfarlig væske veltet i Austrheim

Et vogntog har kjørt i grøften, og veltet over på siden i nærheten av Leirvåg ferjekai i Austrheim. Den skal ha brannfarlig væske om bord, men det er ikke meldt om lekkasje fra kjøretøyet, ifølge brannvesenet, som er framme på stedet.

– Vi har full kontroll på stedet. Vi har vært rundt der og har godt oversikt. Det er ikke fare for at det blir noe lekkasje her, sier vaktkommandør ved 110-sentralen, Helge Lund.

Fører var alene i bilen, og har kommet seg ut uskadd, ifølge politiet. Det skal ikke være mistanke om ruspåvirkning.

Trafikkuhellet skal ha skjedd omtrent 1 km fra ferjekaien. Et felt er åpent, og det er manuell dirigering på stedet.