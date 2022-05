Eit vogntog kilte seg i dag fast på den særs smale og svingete fv. 57 i Saltkjelen mellom Osen og Bygstad i Sunnfjord.

– Sjåføren var ikkje klar over det. Han tok kartet for god fisk. GPS-en er ein styggedom. Den er lett å lure seg på, seier bilbergar Kjell Ove Hornes.

Hornes jobbar for Førde bilberging som fekk i oppgåve å hjelpe dagens sjåfør, som var uvitande om at strekninga ikkje eignar seg for vogntog.

Den norske føraren av vogntoget var ikkje lokalkjend. Han stolte på GPS-en.

Det tok ikkje lang tid før han kilte seg fast, som så mange andre før han.

Til dømes blei ein utanlandsk sjåfør ståande fast på same strekninga i 10 timar då han stolte på GPS-en.

KILT FAST: Med eit høgt fjell på den eine sida og fjorden på den andre. Her kan køyretøyet bli ståande lenge. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Fleire utrykkingar i året

Bilbergaren har fleire gongar hjelpt vogntog som står fast på nettopp denne strekninga i Sunnfjord.

Etter nesten fire timar kunne dagens sjåfør køyre vidare. Han blir nok ikkje den siste som må bergast etter å ha følgt GPS-en.

– Dette er ei utfordring over heile landet. Det har lett for å skje når du ikkje er lokalkjend. Det er ikkje akkurat skilta her, seier bilbergaren hjå Førde Bilberging.

– Burde det ha vore skilta?

– Det er vanskeleg å seie, men sjølvsagt hadde nok skilt forhindra denne ulukka, seier Hornes.

Kjell Over Hornes i Førde bilberging er i gang med å få det store køyretøyet på rett kjøl att. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Ei historie som gjentek seg

Mange blir ført på ville vegar i Noreg når dei stolar på GPS-en. Også sjølv om det er skilta mot tunge køyretøy på vegen.

Sjåføren fell kanskje for freistinga av å spare tid og ferjepengar. Det skjedde då eit utanlandsk vogntog køyrde seg fast to gonger på Tindevegen i Sogn.

– Dette er meir vanleg enn folk er klar over, har Jan Ove Halsøy, regionsjef for Noregs lastebilforbund (NLF) sagt til NRK tidlegare.

Grunnen er ganske enkel, ifølgje han: Navigasjonssystemet er ikkje konstruert for større køyretøy, men for små bilar. For sjåførar som ikkje er kjende, kan det dermed kome slike utfordringar.

– Kva kan ein gjere for å løyse denne utfordringa?

– Det blir jobba med å utvikle eit system for større køyretøy, men dette er kostbart og ligg eit godt stykke fram i tid.

Vegane bør difor skiltast godt, samt at dei bør utbetrast, meiner Halsøy. Han understrekar at yrkessjåførar uansett skal sjekke lengde, breidde og tonnasje på vegane dei skal køyre.