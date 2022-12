Vogntog fast på E39 i Førde

Politiet rykka ut til Askvollkrysset på E39 rett sør for Førde sentrum. Der stod eit vogntog fast og politiet måtte dirigere trafikken forbi. Då Statens vegvesen fekk grusa på staden kom vogntoget seg av garde for eiga maskin og det er no fri ferdsle på staden.