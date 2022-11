Vogntog av vegen på Hemsedalsfjellet

Etter at eit vogntog køyrde av vegen ved Holesvingene på Hemsedalsfjellet har det vore redusert framkome på staden. Bilbergar har litt over kl. 05 fått fjerna vogntoget og det er no fri ferdsel på fjellovergangen. Det er ikkje meldt om personskade i samband med ulukka.