– Me er veldig skuffa og overraska, seier styreleiar og fungerande dagleg leiar Tor Arne Ness.

Ved riksveg 5 på Kaupanger i Sogndal kommune har det i månadsvis vore hektisk byggeaktivitet.

Her skal Vitensenteret ViteMeir opnast om knappe eitt år, men det trengst i overkant av 6 millionar kroner frå statsbudsjettet.

Bygningen som er eigd av Vestland fylkeskommune skal koste 160 millionar kroner, og ha to leigetakarar: Vitensenteret og ei avdeling av Sogndal vidaregåande skule.

For berre to månader sidan fekk Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) ein presentasjon i Sogndal.

I februar var tilrådinga til Kunnskapsdepartementet klar: Vitemeir bør bli regionalt vitensenter, og del av tilskotsordninga for regionale vitensenter frå 1.1.2021.

Overraskinga var difor stor då statsbudsjettet kom onsdag , og Vitensenteret ikkje var nemnt med eitt ord.

JOBBAR VIDARE: Tor Arne Ness kjem til å bruka mykje tid på å prøva å få vitensenteret inn i det endelege statsbudsjettet. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Men siste ord er ikkje sagt, seier Ness.

– Me har fått ei veldig sterk tilråding av Forskingsrådet, der dei seier at me har ei god geografisk plassering, me har ein solid økonomi og godt pedagogisk opplegg.

SLIK SKAL DET BLI: Hausten 2021 er det planlagt å opna vitensenteret i Sogn. Foto: Arkitektkontoret 4B

Må bygge ferdig uansett

Vestland fylkeskommune må fullføre bygginga uansett. Prosjektleiar Tage Rickard Sundell seier at om Vitensenteret ikkje blir starta opp, må dei skaffe andre leigetakarar til halvparten av det 3600 kvadratmeter store bygget.

– Dette er jo ein risiko vi har vore kjent med sidan starten. Vi veit jo ikkje sikkert korleis Vitensenteret skal finansierast, verken no eller seinare, seier Sundell.

Sundell seier bygget likevel er sterkt tilpassa eit Vitensenter, og at det absolutt er intensjonen å leige ut til dei.

– Men om det ikkje fungerer må vi prøve å leige ut til andre, seier han.

Stortings-Storehaug vart også overraska

– Eg måtte leita ekstra i budsjettdokumenta for å vera sikker på at pengane ikkje var komne inn, seier finanspolitisk talsperson for KrF, Tore Storehaug.

I september var han og Trude Brosvik i Vestland KrF på besøk på byggeplassen på Kaupanger.

FEKK SJÅ PROSJEKTET: Tore Storehaug og Trude Brosvik (t.v.) frå KrF fekk sjå prosjektet då dei var på besøk i august. Foto: Tor Arne Ness / ViteMeir

– Vitensentera skal bruka lokalt næringsliv, og få dei inn på ein arena der ein kan gje opplevingar og lærelyst til barn, unge og andre, seier Storehaug.

Han håpar å finne pengar under forhandlingane i Stortinget.

– Vilje til slike prosjekt

Det er i dag ti regionale vitensentere i Noreg. I fjor brukte regjeringa 6,7 millionar kroner i revidert nasjonalbudsjett for å få Vitensenter Nordland i Mo i Rana og Atlanterhavsparken i Ålesund med i vitensenterordninga.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen, skriv i ein e-post til NRK at vitensenteret på Kaupanger ikkje nådde opp denne gongen.

– Det er mange ulike tiltak som skal prioriterast i statsbudsjettet, og diverre nådde ikkje dette opp denne gongen. Dette er eit godt prosjekt og me vil vurdera søknaden i framtidige budsjettrundar.