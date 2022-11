ViteMeir-senteret får 1,5 millionar meir i året

ViteMeir-senteret på Kaupanger får 1,5 millionar meir i året. Det blir truleg klart på fylkespolitikarane sitt møte i dag, skriv Sogn Avis.

Med dei ekstra pengane er senteret oppe i eit samla tilskot på 2,5 millionar kroner.

Tor Andre Ljosand, som leiar hovudutval for Næring, seier til avisa at auken gjer det mogleg for senteret å utvikle seg til eit besøksmål for heile regionen. Budsjettet skal endeleg vedtakast på fylkestinget 14. og 15. desember.