Viste bort badar

Ein politipatrulje observerte ein person som bada i Vågen i Bergen i eitt-tida natt til fredag. Personen vart vist bort. – Vi ønskjer ikkje at folk som gjerne er rusa badar i Vågen nattetid, seier operasjonsleiar Eirik Loftesnes i Vest politidistrikt. Han viser til at det er ei generell oppmoding frå politiet at folk ikkje badar i Vågen om natta. – Det er fort at det endar med ein større aksjon.