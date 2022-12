Visste at Nav-brukarar hadde med våpen, men tok det ikkje med i risikovurderinga

Denne veka vart ein mann (40) dømd i Hordaland tingrett til den strengaste straffa i lova.

Mannen drap Nav-tilsette Marianne Amundsen og forsøkte å drepe kollegaen hennar under ein brukarsamtale på Nav Årstad 20. september 2021.

Mannen kjem til å anka dommen på 21 års forvaring, med ei minstetid på 14 år.

DRAP: Samtalerommet der mannen gjekk til angrep låg inst i gangen, rett ved publikumsmottaket på Nav Årstad. Foto: Politiet

I kjølvatnet av den alvorlege hendinga vart det stilt spørsmål ved om tryggleiken for tilsette i Nav var god nok før drapet skjedde.

Og Arbeidstilsynet fann fleire brot på regelverket då dei same haust førte tilsyn med Nav Årstad etter drapet.

Eitt av hovudfunna var at kontoret på Danmarksplass i Bergen ikkje har «forebygget vold og trusler godt nok».

Risikovurderte ikkje brukarar med våpen

Den offentlege rapporten var sladda og gav ikkje mange detaljar om kva som ikkje var godt nok.

No har NRK fått tilgang til ein usladda versjon av rapporten som går meir i detalj på den mangelfulle risikovurderinga.

«Noen brukere tar med seg våpen inn i publikumsmottaket. Fare for at brukere tar med seg våpen inn i publikumsmottaket er ikke identifisert som en fare i kartleggingen, og dermed ikke risikovurdert», skriv Arbeidstilsynet og konkluderer lenger nede med at kartleggingane og risikovurderingane ved kontoret var mangelfulle.

Ifølge Arbeidstilsynet er det brot på arbeidsmiljølova paragraf 3-1 og 4-1.

KNIV I SEKKEN: I denne sekken, som drapsmannen hadde på ryggen då han kom til Nav Årstad i fjor haust, låg det ein stor kokkekniv. Foto: Politiet

– Ikkje hensiktsmessig

Nav Årstad i Bergen er eit kontor der fleire tilsette fått trugslar og føler seg utrygge også utanfor arbeidsplassen, ifølge Arbeidstilsynet. For å styrke tryggleiken var det vektar i publikumsmottaket.

NRK har spurt Nav-direktør Hans Christian Holte kvifor Nav likevel ikkje har vurdert det som ein fare at brukarar tar med seg våpen til kontoret.

– Vi har ein generell vurdering av tryggleiken som skal ta mange ulike perspektiv. Det som er kjernen i tryggingsarbeidet vårt er å kombinere det å vareta våre tilsette, men også å kunne vere der for dei menneska som treng oss. Vi er det siste sikkerheitsnettet i samfunnet, svarar Holte.

– Fysiske sikringstiltak må sjåast i ein samanheng og balanserast godt. Vår erfaring er at det å berre legge vekt på fysisk sikring er ikkje hensiktsmessig.

– Men burde ikkje Nav Årstad ha risikovurdert det at brukarar har med seg våpen inn på kontoret?

– Vi skal sjå på dei funna vi har etter undersøkingane og rettsprosessen som har vore. Det skal gå inn i vår læring, saman med tryggleiksarbeidet vi har jobba med det siste året og som vi snart ferdigstiller, svarar Holte.

Sjå heile svaret til Nav-direktøren Ekspandér faktaboks Kvifor har ikkje Nav identifisert brukarar med våpen som ein fare, når ein tydelegvis veit at nokre brukarar har med seg det? – Vi har ein generell vurdering av tryggleiken som skal ta mange ulike perspektiv. Det som er kjernen i sikkerheitsarbeidet vårt er å kombinere det å vareta våre tilsette med også å kunne vere der for dei menneska som treng oss. Vi er det siste sikkerheitsnettet i samfunnet. Så det vi ser på er både mellom anna god kontakt med politi og helsemyndigheitene, for å sjå om det er informasjonsutveksling den vegen. Og det er ikkje minst det viktige førebyggande arbeidet, som handlar om å kjenne dei menneska som kjem til oss best mogleg og ha den kontakten godt. – Og så er det sjølvsagt fysiske sikringstiltak, men det må sjåast i ein samanheng. Og det må balanserast godt. Og det er slik vi tenker generelt i sikkerheitsarbeidet vårt; vi må bruke mange ulike verkemiddel. Vår erfaring er at det å berre legge vekt på fysisk sikring er ikkje hensiktsmessig, vi treng å sjå dette i eit breiare perspektiv, seier Holte. Men dette var ein mann som ikkje var vurdert som å vera farleg, men likevel kom inn på kontoret med våpen. Kunne ikkje ei løysing med metalldetektorar hindra det som skjedde? – Det er vanskeleg å spekulere i korleis konkrete situasjonar kunne vore unngått. Det vesentlege for meg som Nav-direktør er å jobbe hardt og godt for at vi samla sett som organisasjon skal handtere ulike typar sikkerheitsrisikoar best mogleg. Det er det konstruktive sporet vidare for oss no. Sett i ettertid, og med tanke på at Arbeidstilsynet har funne brot på lovverket i sitt tilsyn; burde ikkje Nav Årstad ha risikovurdert det at brukarar har med seg våpen inn på kontoret? – Vi skal sjå på dei funna vi har, etter undersøkingane og rettsprosessen som har vore etter hendinga på Nav Årstad. Det skal gå inn i vår læring, saman med sikkerheitsarbeidet vi har jobba med det siste året som vi snart ferdigstiller.

NAV-DIREKTØR: Hans Christian Holte. Foto: Torstein Bøe / NTB

Bygd om

Nav-kontoret i Bergen har i ettertid vorte bygd heilt om. Glasplater og fastmonterte stolar i samtaleromma er på plass.

Dei pårørande etter Marianne Amundsen vurderer søksmål mot Nav. Dei har mellom anna påpeika at møbleringa inne på rommet ikkje var som det pleidde.

Tidlegare stod skriveborda inntil veggen mellom dei to dørene, for å skapa ein barriere og sikre rask rømming for dei tilsette ut døra om noko skulle skje.

VAR FLYTTA: Drapsmannen hadde sin plass i den svarte stolen til venstre i bilete, medan Marianne Amundsen sat i den svarte stolen på høgre side av skrivebordet. Nav-kollegaen som overlevde drapsforsøket sat i den blå stolen. Grafikk: Politiet

Men under pandemien og forut for drapet vart skriveborda flytta til den andre veggen, slik at det vart passasje framfor dørene.

– Ho vart fanga inne på rommet, sa kollega Ida Aulin i retten. Ho sat nærast døra, fekk tre knivstikk i ryggen, men kom seg ut.

Pårørande: – Opprørande ansvarsfråskriving

NRK har lagt fram Nav-direktøren sine kommentarar på den manglande risikovurderinga av brukarar med våpen til Marianne Amundsen sine etterlatne.

Pål Gerhard Olsen, som er storebroren til Amundsen, seier svara til Holte føyer seg inn i rekka av «tomme, hole og heilt uforpliktande utsegn» frå Nav-direktøren. .

– Han svarar jo ikkje på det heilt betimelege spørsmålet om kvifor dei ikkje hadde øvd på eit scenario der ein brukar har med seg våpen inn i publikumsmottaket, sjølv om det eksplisitt vert skildra som heilt vanleg av dei tilsette, skriv Olsen i ein e-post til NRK.

PÅRØRANDE: Pål Gerhard Olsen er bror til den drepne Nav-tilsette Marianne Amundsen. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– For oss som pårørande er dette ei opprørande ansvarsfråskriving. Eg må berre gjenta det eg sa i retten: Nav, sentralt og lokalt, har frå første dag etter drapet lagt stein til vår byrde som pårørande og etterlatne. Ved å vera meir opptekne av ryggdekning og sine eigne posisjonar i Nav-systemet enn å yte Marianne rettferd ved å ta konsekvensane av sine eigne fatale feilvurderingar, held Olsen fram.

– Dommen som kom denne veka slår fast at Marianne Amundsen ikkje hadde moglegheit til å sleppe unna mannen som tok livet hennar. Tryggingstiltaka vi hadde i Nav var ikkje nok til å berge Marianne Amundsen sitt liv og hindre angrepet på Ida Aulin. Det er eg svært lei meg over og det er det eg beklagar, seier Nav-direktør Hans Christian Holte til NRK.