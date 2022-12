Vinterstenger Gaularfjellet

Fylkesveg 613 Gaularfjellet stenger for vinteren i morgon. Vegen vil truleg ikkje opne igjen før i mai skriv Sogn Avis. – Det er eit høgfjell, og det kan kome mykje snø. Me er usikre på om me vil ha folk der oppe no, seier byggeleiar Skule Jacobsen til avisa.