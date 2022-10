Vinnarfilmane på BIFF

Dei beste filmane på Bergen internasjonale filmfestival i år vart kåra i kveld.

Spelefilm: THE FIVE DEVILS. Dokumentar: CROWS ARE WHITE. Menneskerettsfilm: THE KILLING OF A JOURNALIST. Forskingsfilm: FRAMING AGNES. Norsk dokumentar; HIDDEN LETTERS. Klimafilm: THE TERRITORY. LHBTI-film: BOYLESQUE. Norsk kortfilm: PORTØR. Norsk kortdokumentar: WHEREVER I LOOK. Kortfilm frå Vestlandet: TILBAKELAGT LIV.