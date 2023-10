Med kake og alkoholfrie boblar vart det markert at endå ein kommune i Noreg fekk utsal frå Vinmonopolet.

Då opna nemleg Vinmonopolet butikk i vestlandskommunen Sveio, som ligg sør i Vestland, på grensa til Rogaland.

Kommunen har om lag 6.000 innbyggjarar.

Dermed har 237 av dei 356 kommunane i Noreg eitt eller fleire polutsal.

– No bur 95,6 prosent av innbyggjarane i Noreg i ein kommune med polutsal, seier Jens Nordahl, presseansvarleg i Vinmonopol.

For å komma gjennom nålauga til Vinmonopolet må kommunen både ha ei viss handel og busetnad, i tillegg til å oppfylla fleire andre kriterium.

– Ingen pol skal driva med underskot, seier Nordahl.

Innbyggjarane i Sveio er godt nøgde med at dei endeleg har fått moglegheit til å handla polvarer utan å køyra til nabokommunane.

– Eg synest det er viktig å ha eit pol i kommunen, seier Vigdis Eidsvåg, som opningsdagen tok turen til butikken for å handla inn nokre dropar Aperol, ei flaske Prosecco og ei raudvin.

No er det Vinmonopol også i denne kommunen. Men framleis er det mange som står på venteliste. Foto: Olav Røli / NRK

Har ynskt seg pol lenge

Polutsal i kommunen har vore eit ynske i Sveio lenge.

Det var den nyvalde ordføraren André Mundal Haukås (H) som fekk æra av å opna polet.

– No har me fått eit tilbod i kommunen me ikkje har hatt tidlegare, fortel ordføraren, som slett ikkje fryktar dette vil auka drikkekonsumet i kommunen.

Ekstra stas tykkjer han det er at utsalet sel varer på nynorsk. Går du inn i butikken i nabokommunen Haugesund i Rogaland får du berre tak i «rødvin», «hvitvin», og «musserende».

– Her har dei raudvin, kvitvin og musserande. Det er veldig kjekt, seier han.

Marit Bjelland (til venstre) har allereie vore og sikra seg ein dunk raudvin etter opning av pol i kommunen. Her saman med Brit Jorunn Haukås og Eli Våge. Foto: Olav Røli / NRK

Mange ventar på pol

Trass i at det er mange norske kommunar som har pol, er det framleis ein draum for veldig mange

Til saman er det 77 kommunar som har eit kommunestyrevedtak om at dei ynskjer seg pol.

Men slett ikkje alle vil få det. For nokon vil det aldri komma, seier Nordahl.

For å komma gjennom nålauga må kommunen ha ein viss omsetnad, busetnad, og ikkje ha for lang avstand til nærmaste polutsal.

– Mange kommunar utan pol har nesten ikkje handel i det heile, seier han.

Kommunen Eidfjord i Vestland er ein 13 pollause kommunar i fylket.

– Me har eit kommunestyrevedtak frå 2000-talet om at me ynskjer oss pol. Me hadde seinast sist vinter eit møte med Vinmonopolet om etablering her. Framleis er me ikkje heilt der at me oppfyller kriteria, seier avtroppande ordførar Anders Vatle (Sp).

For liten handel er ifølgje Vatle ein av grunngjevingane for kommunen, som mellom anna er ein stoppestad for mange hyttefolk.

– Det handlar rett og slett om å få fleire til å stoppa i Eidfjord, seier Vatle.

Eidfjord kommune i Vestland er ein av mange kommunar som framleis ikkje har pol. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Spent på kva dei handlar

Også i Lærdal kommune har dei ynskt seg pol.

– Me har vurdert føremon og ulemper. Om me får polutsal så mistar me moglegheita til å tinga fraktfritt. Får me utsal vert det nok eit med avgrensa utval, seier ordførar i Lærdal, Audun Mo (Ap).

Butikken i Sveio er ein filial av Vinmonopolet på Oasen på Karmøy. Dei skal ha opent tre dagar i veka og ha eit utval på om lag 500 varer.

Anne Kathrine Silverbird er sjef for butikken til Vinmonopolet i Sveio. Dei er den siste butikken som er opna i Noreg. Foto: Olav Røli / NRK

– Me er litt spente på kva varer det vil gå mest av her i Sveio. Men me trur me har klart å setja saman eit bra utval. No går det mykje i sider og alkoholfritt, seier butikksjef Anne Kathrine Silverbird.