Vindkraft-forslag får omtale i britisk fiskeripresse

SV sitt forslag om at trålarane alltid skal vike for vindkraft-interesser vekkjer oppsikt i britisk fiskeripresse. Det melder Fiskebåt.

– Norsk fiskerinæring må kjempe på alle frontar mot havvind, og spørsmålet er om kven som skal prioriterast held fram, skriv The Fishing Daily.

Dei skriv vidare at det no ikkje berre er utbyggarane norske fiskarar må kjempe mot, men også opposisjonspolitikarane i SV og MDG som «vil avskaffe tråling til fordel for rike vindkraftutbyggarar.»