Vinden tok solenergi på Grieghallen

To solcellepanelplater på Grieghallen har losna i vinden, og ramla i fortauet nedanfor, men ingen vart trefte, skriv BT. Sjef for drift- og vedlikehald, Trond Olav Strømme, seier at to personar jobbar med å få festa platene, og å sikre dei andre.