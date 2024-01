Vinden tek låvetak - fylkesveg stengd

Fylkesveg 53 i Årdal er stengd. Vinden er i ferd med å ta med seg taket på ein eldre låve nedanfor Steiggjetunnelen på fylkesveg 53. Brannvesenet og entreprenør er på veg for å sikre, melder Vegtrafikksentralen. NRK får opplyst at låven står kloss i vegen, og bølgjeblekkplater er i ferd med å losne. Det skal ikkje vere dyr i låven. Entreprenør er på staden for å sikre platene.