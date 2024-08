Villreinjakta på Hardangervidda er i gang

Tysdag går startskotet for årets villreinjakt på Hardangervidda. Fleire enn 1000 jegerar frå alle sider av nasjonalparken skal i aksjon. I år er det fellingsløyvet på 3500 dyr, mot 4000 i fjor. I tillegg skal alle felte dyr sjekkast for sjukdom. Så langt i år er det påvist to tilfelle av skrantesjuke. Det er ein smittsam og nevrologisk sjukdom hos hjortedyr, som er 100 prosent dødeleg. I fjor blei det ikkje påvist nokon tilfelle.