Humørsvingninger, kjærlighetssorger, vennekrangler og skolestress.

Alt dette er en helt vanlig del av tenåringer sine liv.

Men for Simen Langeland (29) tok humørsvingningene aldri slutt.

Kjærlighetssorgene føltes altoppslukende, og vennekranglene ble ødeleggende. Skolearbeid var det ikke plass til.

– Om jeg kunne få gjort tenårene mine på nytt, ville jeg ha gjort det.

Han gikk nemlig flere år med en udiagnostisert bipolar lidelse.

– Vi trenger et kunnskapsløft, sier leder i Bipolarforeningen.

TURBULENT UNGDOMSTID: Simen beskriver årene som udiagnostisert som kaotiske, stusslige og pessimistiske. Foto: Andrea A. Krüger

Så ingen fremtid

Bipolar lidelse er en psykisk lidelse som gjør at humøret og aktivitetsnivået ditt svinger mellom oppstemthet og nedstemthet mer enn det andre mennesker opplever.

Humøret svinger mellom depresjon, mani ved bipolar type 1 og hypomani ved bipolar type 2. Innimellom har man perioder med få eller uten symptomer.

For Simen var det aldri en periode hvor han hadde det helt vanlig. Enten hadde han det fantastisk, eller så hadde han det helt forferdelig.

– Jeg var så sint og irritert på verden. Det var som at jeg var skrudd feil sammen, forklarer Simen.

Noen ganger ble det så mørkt at han prøvde å ta sitt eget liv.

Andre ganger var han full av energi, la masse forskjellige planer og brukte masse penger på spontane turer og ting.

– Jeg kunne ikke planlegge dagene mine. Alt handlet om stemningsleiene mine.

MANGE TIMER FORAN SKJERMEN: Når Simen var deprimert, kunne han bruke mange timer på gaming for å ha noe å gjøre på. Foto: Andrea A. Krüger

Hva er bipolar lidelse? Ekspandér faktaboks Bipolar betyr «to poler». Polene står for mani/hypomani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet).

Episoder med senket stemningsleie og energi kalles depresjon.

Episoder med hevet stemningsleie og økt energi kalles mani eller hypomani.

Ved mani er de oppstemte episodene så uttalte at de går ut over evnen til å fungere i dagliglivet.

er de oppstemte episodene så uttalte at de går ut over evnen til å fungere i dagliglivet. Ved hypomani er de oppstemte episodene forholdsvis milde, og går ikke i vesentlig grad utover funksjonsnivået.

er de oppstemte episodene forholdsvis milde, og går ikke i vesentlig grad utover funksjonsnivået. Ofte snakker man om bipolar lidelse type 1 , og bipolar lidelse type 2:

, og Ved bipolar lidelse type 1 må du ha hatt minst to episoder med forstyrret stemningsleie, derav minst én manisk episode.

Ved bipolar lidelse type 2 må du ha hatt depressive og hypomane episoder, men aldri mani.

Vanligvis inntrer bipolar lidelse i ung alder. Sykdommen kan også bryte ut før tenårene og i voksen alder.

Bipolar lidelse gir økt risiko for selvmordsatferd.

Lidelsen kan være arvelig, men du trenger ikke bli syk selv om du har arveanlegg for sykdommen. Miljøfaktorer som alvorlige livshendelser, stress og lite søvn kan være utløsende faktorer.

Behandlingen av bipolare lidelser kan bestå av forskjellige tiltak og må tilpasses individuelt. Det kan bestå av medisniering og samtalebehandling.

Kilde: helsenorge.no

Mange kan gå lenge uten diagnose

Trine Vik Lagerberg er forsker og psykologspesialist ved senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Oslo universitetssykehus.

Hun sier det er grunn til å mistenke at mange går lenge med en udiagnostisert bipolar lidelse.

Det fins ingen befolkningskartlegging av hvor mange som har diagnosen, men man anslår at rundt 100 000 personer i Norge utvikler en bipolar lidelse i løpet av livet.

Sykdomsdebuten er ofte i tenårene, eller i ung voksen alder.

– Ofte kan det ta flere år før sykdommen blir oppdaget. Enkelte av symptomene kan ofte ligne på det mange unge opplever til vanlig.

Når vet man at det kan være bipolar lidelse?

– Plagen skal være såpass at det blir til hinder for det livet man ønsker å leve i hverdagen. Det skal være på et nivå at det virkelig går utover skole eller andre aktiviteter, sier Lagerberg.

GLAD I Å LESE: Før kunne konsentrasjon være utfordrende for Simen. Nå er lesing en av favorittaktivitetene hans. Foto: Andrea A. Krüger

Behov for et kunnskapsløft

– Vi ser klart et behov for et kunnskapsløft både i samfunnet og hos fastleger, sier leder i Bipolarforeningen, Nina Antonov.

Antonov forteller om medlemmer som har rukket å fylle 50 før de får stilt diagnosen, og dermed riktig behandling.

– Å gå udiagnostisert så lenge kan være veldig ødeleggende for viktige grunnpilarer i livet. Som relasjoner til familie og venner, skole og arbeidsliv sier hun.

Hun sier og at mange som ikke har fått diagnosen tyr til selvmedisinering, som rus og alkohol.

– Bipolar lidelse bør alltid være på radaren når en pasient kommer inn. Sånn som det er nå, er det ofte individuelt hvem man kommer til, sier hun.

Antonov forteller at det fortsatt fins et stigma i samfunnet når det gjelder bipolar lidelse.

– Det å dele historier om folk som har diagnosen er viktig. Da kan man se mangfoldet av folk som har denne sykdommen.

Hva er symptomer på bipolar lidelse? Ekspandér faktaboks Episoder med hevet stemningsleie og økt energi og aktivitet omtales som mani eller hypomani. Episoder med senket stemningsleie og redusert energi og aktivitet kalles depresjon. Ved bipolar lidelse type 1 må du ha hatt minst to episoder med forstyrret stemningsleie, derav minst én manisk episode. Ved bipolar lidelse type 2 må du ha hatt depressive og hypomane episoder, men aldri mani. Symptomer på mani:

Oppstemthet, økt energi og aktivitet, impulsivitet, redusert søvnbehov, rastløshet, økt taletrang, irritabilitet, økt selvfølelse, økt appetitt og økt seksuallyst.

Symptomer på hypomani:

Økt glede, selvfølelse, energi, kreativitet. Hverdagen din blir mer produktiv, og du blir mer engasjert i aktiviteter. I tillegg kan du bli lettere irritert.

Symptomer på depresjon:

Nedstemthet, redusert energi og tiltaksløshet, økt søvnbehov eller søvnvansker, angst, redusert appetitt, sosial tilbaketrekning og tanker om at livet ikke er verdt å leve.

Kilde: helsenorge.no

Ser lyst på fremtiden

Simen fikk diagnosen bipolar lidelse type 2 når han var 23 år gammel.

Det beskriver han som den beste dagen i sitt liv.

– Det ga meg masse svar på spørsmålene om hvorfor jeg var som jeg var, jeg fikk hjelp og det ble enklere å forklare til folk hvordan jeg har det.

Nå er drømmen til Simen å leve et «helt vanlig A4-liv».

– Jeg liker at livet går litt langsommere nå. Det er helt fantastisk, smiler han.