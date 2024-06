Ville inn i hytte

Ein mann prøvde i natt å bryte seg inn i ei hytte på Osterøy. Ei kvinne i hytta vakna og ropte at ho ville ringe politiet, Mannen forsvann frå staden, men etter at ein hundepatrulje søkte i området blei mannen funnen i nærleiken. Han var rusa og forklarte at han ville finne ein stad å sove. Mannen er no i drukkenskapsarresten.