Ville holde butikker søndagsåpne for å hindre smitte – fikk nei fra staten

Rema 1000 søkte forrige uke om å midlertidig holde søndagsåpent i alle sine dagligvarebutikker i Norge for å begrense smitte av koronaviruset.

Dagligvarekjeden argumenterte blant annet med at tiltaket ville spre handelen utover og føre til at færre mennesker er til stede samtidig i butikklokalene.

Søknadene, som ble sendt til alle landets fylkesmenn, er nå avslått.

Holdt åpent uten tillatelse

I forbindelse med koronaviruset, har regjeringen gitt nye nasjonale retningslinjer for dagligvarebransjen (ekstern lenke).

Men Rema 1000 ville gå enda lenger for å hindre smittespredning i sine butikker.

I tillegg til å sende søknad, åpnet Rema 1000 hele lokalet i flere av sine søndagsåpne butikker i Midt-Norge forrige søndag, uten tillatelse.

– Da trengselen var som størst fikk vi beskjed fra kjøpmenn og medarbeidere om at situasjonen ute i de små Brustadbu-butikkene ville føles utrygg. Derfor sendte vi søknad, og utvidet arealet i noen få av disse butikkene utover det som er regelen, skriver administrerende direktør i Rema 1000, Trond Bentestuen i en e-post til NRK.

VILLE UNNGÅ SMITTE: Rema på Rosenborg i Trondheim var en av butikkene som forrige søndag brøt Brustad-bu-regelen og åpnet den store butikken. Foto: Bjørn Tore Grøtte / NRK

Brustad-bu Foto: Wodicka / Wodicka Ekspandér faktaboks Brustad-bua er et uttrykk som oppstod etter at Arbeiderparti-regjeringen ved daværende barne- og familieminister Sylvia Brustad i 1997 la frem forslag til nye reguleringer av butikkers åpningstider. Resultatet av de nye reguleringene var at salg av daglig- og kiosk-varer ikke var omfattet av åpningstidsbegrensingene som fulgte av loven, så lenge utsalgsstedene var under 100 kvadratmeter Disse små butikkene fikk kallenavnet Brustad-bu. Kilde: Wikipedia

Ba departementet om råd

Fylkesmannen i Vestland er en av flere som snudde seg til departementet, da de mottok søknaden.

– Vi valgte å videresende søknaden til Barne- og familiedepartementet for råd og veiledning, sier Ove Midtbø hos Fylkesmannen i Vestland.

Departementet sendte da brev til alle fylkesmenn, der de understreket at koronaviruset ikke har ført til forsyningskrise i Norge.

De besluttet at slik situasjonen er nå, er det ikke grunnlag for unntak.

– Det er ikke uvanlig at vi får søknader om søndagsåpent, men selvsagt uvanlig at vi får søknader på grunn av slike ekstraordinære situasjoner. Det er fornuftig at sentrale myndigheter gir avklaring i slike saker, sier Midtbø.

IKKE FORSYNINGSKRISE: Koronaviruset har ikke ført til forsyningskrise i Norge. Likevel har mange nordmenn valgt å hamstre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I brevet (ekstern lenke) skriver departementet blant annet:

«De fleste innbyggere vil ha mulighet i løpet av ukens seks alminnelige handledager til å få tak i nok mat til å holde gjennom helgen. Når det gjelder søndagsåpne butikker som et smittebegrensningstiltak, må de ønskede positive virkningene veies mot hensynet til blant annet ansattes hvile, renhold, rydding og etterfylling av varer.»

Departementet skriver i tillegg at kun dersom situasjonen skulle endre seg vesentlig, vil man se på muligheten for unntak.

Vil ikke trosse reglene igjen

Etter avslag på søknadene til alle landets fylkesmenn, får Rema 1000 kun holde butikker under 100 kvadratmeter åpne på søndag.

Rema 1000-direktøren ser ikke lenger på dette som et problem. Han viser til at situasjonen har endret seg siden de sendte søknadene.

– Hamstringen har avtatt, og situasjonen er mer normalisert i butikkene. Vi vil derfor ikke fortsette tiltaket (med å holde større butikker åpne på søndager, journ.anm.).

– Det viktigste for oss er å ta vare på våre hverdagsheltene som står i førstelinjen, slik at kundene kan handle trygt og folk får mat.