Vil verne delar av Svanøy i Kinn

Statsforvaltaren startar ein verneprosess for Svanøy naturreservat i Kinn. Dei går i samarbeid med grunneigarar på øya for såkalla frivillig skogsvern. Statsforvalteren trekk særleg fram delar av edellauvskogen på øya som viktig å bevare, som for eksempel hasseltrea.