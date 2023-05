Vil vente med tunnel i Førde

Statens vegvesen vil utsette arbeidet med Hafstadfjelltunnelen på E39 i Førde, skriv Firda.

Vegvesenet varslar utsetjinga i eit brev til Sunnfjord kommune. Sjølv om det førre veke vart kjent at Vegvesenet flytta prosjektet oppover på prioriteringslista si for gjennomføring, gjer auka prisar at prosjektet må skyvast ut i tid. Ein tunnel gjennom Hafstadfjellet skal styre trafikken på E39 vekk frå krappe svingar i Halbrendslia og utanom Førde sentrum.