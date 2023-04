Vil varetektsfengsla mannen som braut seg inn i fiskebutikk

Ein mann i slutten av 30-åra er pågripen, mistenkt for å ha stole ein høgtalar og fleire nettbrett frå ein fiskebutikk i Bergen sentrum natt til måndag. Det opplyser Politiadvokat Trine-Benedikte Opdal til BA. Mannen vart pågripen då han skulle melda seg på politistasjonen på grunn av meldeplikt. No ønskjer politiet å varetektsfengsla han i fire veker, fordi dei trur det er fare for at han kan gjera liknande lovbrot igjen.

– Han er ein kjenning av politiet, ein såkalla A-gjengangar. Han er domfelt for tilsvarande forhold tolv gonger tidlegare, opplyser Opdal til avisa.