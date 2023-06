Vil styrkje forskinga på kjernekraft

KrF foreslår å løyve 30 millionar kroner til forsking på kjernekraft i Revidert nasjonalbudsjett. Og ytterlegare 5 millionar til å setje ned eit utval som kan «førebu grunnen for utbygging av kjernekraft i Noreg».

– Det er viktig at vi raskt set ned eit utval som kan gi oss kunnskapen vi treng slik at vi om nokre år faktisk kan ta stilling til bygging. Også for motstandarar av kjernekraft burde dette vere interessant. Vi veit ikkje korleis prisen på havvind utviklar seg, og då vil eit slikt forarbeid på kjernekraft vere nyttig, seier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Stortinget skal vedta revidert nasjonalbudsjett fredag.