Vil stoppe anbodsprosess om hurtigbåtar

Fylkesdirektør Rune Haugsdal føreslår å annullere den pågåande anbbodsprosessen for utsleppsfrie hurtigbåtar mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Dette sa han under orienteringa til finansutvalet i føremiddag.

Bakgrunnen er at det er usikkert om fylkeskommunen vil få kompensert for meirutgiftene frå staten. Dette fordi fylkeskommunen ville gå over til utsleppsfrie båtar før det nasjonale kravet om dette frå 2025.

Haugsdal peika på at det så langt ikkje er inngått formelle kontraktar, og at ein difor har høve til å stoppe anbbodsprosessen.

Fylkesdirektøren tilrår at ein i staden forlengjer dagens avtale for hurtigbåtar mellom Bergen og Sogn og Fjordane fram til november 2026. Dagens hurtigbåtar går på diesel og har store CO2-utslepp.

Fylkeskommunen vil kunne spare fleire hundre millionar kroner på å utsetje overgangen til utsleppsfrie hurtigbåtar.

Fylkespolitikar Marte Hammer (SV) forstår at fylkesdirektøren kjem med framlegget.

– No er det viktig ar regjeringa kjem på banen og kompenserer for meirutgiftene. Dette rotet må dei rydde opp i. Vi må få sett dei miljøvenlege hurtigbåtane i drift så for som råd for å få kutta utsleppa, seier Hammer.