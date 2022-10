Vil sleppe drapsforsøk-sikta fri

Hordaland tingrett vil sleppe fri mannen i 30-åra som er sikta for å ha angripe ein tenåring med øks på Hjellestad for ei veke sidan. Mannen er sikta for drapsforsøk, men retten meiner det ikkje er fare for gjentaking. Politiet bad om fire veker i varetekt og har anka avgjerda til lagmannsretten. Mannen blir halden i varetekt fram til lagmannsretten har kome med ei avgjerd etter helga.