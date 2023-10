Vil redde Kongshaug musikkgymnas

Vestland fylkesting er uroa for framtida til Kongshaug musikkgymnas i Bjørnafjorden og kjem med ei støtteerklæring. Fylkespolitikarane er ikkje nøgde med at regjeringa har fjerna støtta til private musikkundervisningstilbod. Kongshaug musikkgymnas har vore starten på musikkarrieren for mange utøvarar på nasjonalt nivå, heiter det mellom anna. Uttalen blir sendt både til utdanningsministeren og til Stortinget.