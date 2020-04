Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Strenge besøksrestriksjonar gjer at eldre på dei 900 sjukeheimane her til lands lengtar etter besøk. Samstundes kan NRK avdekke at 101 bebuarar på sjukeheimane så langt har døydd av koronaviruset.

No ynskjer stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) at det likevel blir lagt til rette for meir besøk.

– Det må vere dei eldre som til sjuande og sist må bestemme om dei vil ha besøk, og utsetje seg for ein viss risiko eller ikkje, seier Toppe.

Toppe, som sit i Helse- og omsorgskomiteen, seier koronakrisa kan vare i månadar og opptil to år før det kjem ei vaksine.

– Det blir ei for lang periode å vere avskorne frå all kontakt. Dei fleste som bur på sjukeheimar avsluttar liva sine der, og i snitt bur eit menneske to år på ein sjukeheim.

GRANSKAST: 13 bebuarar er døde etter å ha blitt smitta av koronaviruset, no skal fylkeslegen granske institusjonen. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Mange lengtar etter besøk

Siren Eriksen er seniorforskar ved Nasjonal kompetanseteneste for aldring og helse, ho seier at manglande besøk har stor innverknad på både fysisk og psykisk helse.

– Vi må etter kvart gjere noko med dette, men vi må balansere smittevern med behovet for besøk, seier Eriksen.

Foto: Martin Lundsvoll / Martin Lundsvoll

Styresmaktene har ikkje ei eiga oversikt over tilstandane. NRK har derfor kartlagt sjukeheimane her til lands ved å kontakte 200 av dei kring 260 kommunane der det er registrert koronasmitte i Noreg.

Smitta av koronaviruset har ført til dødsfall ved 31 sjukeheimar.

Sjukeheimsbebuarar i 13 kommunar er døde etter smittespreiing på sjukeheimane.

På desse sjukeheimane er totalt 101 døde.

NRKs undersøkelse av koronasmitte ved sykehjem Ekspandér faktaboks Dette er NRKs oversikt over sykehjemmene der spredning av smitte på sykehjemmet har ført til dødsfall blant beboere. Tallet på sykehjemsbeboere som døde etter koronasmitte står i parentes, der NRK har opplysninger om dette. Alle tallene gjelder for perioden fra viruset først ble påvist i Norge (26.02) til to måneder senere (26.04). NRK har holdt noen typer dødsfall utenfor regnestykket - som for eksempel hvis noen blir smittet og syke utenfor sykehjemmene, og så dør senere på et sykehjem. Dette kan for eksempel skje hvis man blir lagt inn på en egen covid-19 avdeling, som ofte ligger på ulike sykehjem rundt omkring i landet. Du kan lese mer om dette nederst i oversikten. Disse kommunene har sykehjem der smitte har ført til dødsfall blant beboere: (tallet på døde beboere står i parentes) Oslo: Akerselva sykehjem

Bekkelagshjemmet

Ellingsrudhjemmet

Majorstutunet bo- og behandlingssenter

Nordseterhjemmet

Oppsal sykehjem

Hovseterhjemmet

Vinderen bo- og servicesenter

Økernhjemmet

Madserud sykehjem Oslo kommune har ikke gått ut med en samlet oversikt over dødsfall ved hvert enkelt sykehjem. Totalt har 29 beboere dødd etter koronasmitte ved sykehjemmene i Oslo. Bergen: Betanien rehabilitering og sykehjem (3)

Fyllingsdalen sykehjem (1)

Gullstøltunet sykehjem (5)

Metodisthjemmet (13) Kristiansand: Presteheia sykehjem (1)

Stener Heyerdahl sykehjem (5)

Ternevig sykehjem (2) Drammen: Fredholt bo- og dagsenter

Saniteten bo- og sericesenter

et ukjent sykehjem (1) Det har vært til sammen 10 dødsfall på sykehjem i Drammen. Kommunen ​​​​​​har ikke opplyst nøyaktige tall for dødsfall på Fredholt bo- og dagsenter og Saniteten bo- og sericesenter. Kommunen har heller ikke oppgitt navnet på det tredje sykehjemmet der det har skjedd dødsfall. Bærum: Nordraaks vei bo- og behandlingssenter (1)

Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter (10)

Østerås bo- og behandlingssenter (3) Moss: Orkerød sykehjem (5) Aurskog-Høland: Hemnes sykehjem (1) Enebakk: Enebakk sykehjem, avdeling Kopås (5) Lillestrøm: Skedsmotun bo- og behandlingssenter (6) Lillehammer: Lillehammer helsehus (2) Asker: Nesbru bo- og omsorgssenter (1) Tønsberg: Træleborg sykehjem (2) Trondheim: Havsteinekra helse- og velferdssenter (1) Noen av sykehjemmene i listen ovenfor har pågående smitteutbrudd. Ved andre sykehjem er det ikke lenger smitte blant beboerne på sykehjemmene. Eksempelvis: Ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm og Lillehammer helsehus er det ikke lenger smitte blant beboerne. Ved Metodisthjemmet i Bergen er fortsatt beboere som tilhører sykehjemmet smittet. NRK har (pr. 26.04) ikke en fullstendig oversikt om det er pågående smitteutbrudd eller ikke ved alle sykehjemmene i listen ovenfor. NRKs valg underveis i kartleggingen NRKs kartlegging handler om dødsfall som skjer på grunn av ukontrollert smittespredning på sykehjemmene. Nedenfor følger informasjon om andre dødsfall som er knyttet til koronasmitte på sykehjem. NRK har valgt å holde disse dødsfallene utenfor regnestykket på 31 sykehjem. Dødsfall i Ringsaker kommune På et sykehjem i Ringsaker kommune døde en eldre person av covid-19 sykdom 18. mars. Personen ble kort tid tidligere lagt inn på en korttidsplass ved avdelingen. Vedkommende ble testet ved innleggelse og fikk påvist koronasmitte. Personen smittet ingen andre beboere eller ansatte, og ble smittet før den kom til sykehjemmet, sier kommunen til NRK. Kommunen har ikke opplyst om hvilket sykehjem dette er. NRK har valgt å holde dette dødsfallet utenfor regnestykket med 31 sykehjem, fordi personen ifølge kommunen selv ble smittet utenfor sykehjemmet. Det skal heller ikke ha skjedd smittespredning på selve sykehjemmet. Dødsfall i Giske kommune To eldre personer som bodde ved et bofelleskap i Giske kommune døde også i månedsskiftet mars/april etter å ha blitt smittet av koronaviruset. De bodde ikke på et sykehjem, men på en lettere form for behandlingsinstitusjon. NRK har holdt disse dødstallene utenfor. Dødsfall på egne covid-19 avdelinger på sykehjem Flere personer har dødd på sykehjem enn de 101 som er med i regnestykket. Årsaken er at mange er lagt inn på isolasjonsavdelinger for covid-19 pasientet. Dette er blant annet tilfelle ved Dønski avdeling Toppen i Bærum. NRK har holdt tall for dødsfall som har skjedd på slike avdelinger utenfor regnestykket. Har du tips om smittesituasjonen ved norske sykehjem? Send en e-post til 03030@nrk.no NRK-reportere som har jobbet med denne undersøkelsen: Dag Kessel, Tea Eline Skarpjordet, Jenny Dahl Bakken, Paul André Sommerfeldt, Roald Marker, Christina Cantero, Mariam Eltervåg Cissé, Oda Viken, Bjørn Tore Pedersen, Adrian Dahl Johansen, Torkel Schibevaag, Hanne Høyland, Rushda Syed, Else Karine Archer, Jon-Arne Akselsen, Pål Andersen, Alf-Jørgen Tyssing, Helle Fjelldalen, Arnfinn Nygaard, Helge Carlsen, Erlend Kinn.

Meiner pårørande må kunne besøke eldre utan å risikere smitte

Kjersti Toppe fryktar at sjukeheimane innfører strengere restriksjonar enn det styresmaktene har pålagt dei.

– Helsedirektoratet har vedteke eit generelt besøksforbod på sjukeheimar, men dei har sagt at det kan vere unntak for friske eldre, om kommunane legg til rette for det.

Toppe har sendt skriftleg spørsmål til helseminister Bent Høie, og krev at reglane må tydeleggjerast for sjukeheimane.

– Sjølv om dei kan legge til rette for besøk, er mi erfaring at dette ikkje blir gjort, og at det blir ei rådande oppfatning av at pårørande ikkje kan kome på besøk i det heile teke, seier Toppe.

– Kva med faren for at andre som ikkje vil ha besøk kan bli smitta om viruset spreier seg på ein sjukeheim?

– Det må vere klare reglar for korleis dei kan ta imot besøk. Kanskje på eit besøksrom nær utgangane, og der smittevernomsyn blir vareteke. Om ikkje ein får det til, blir det ei kollektiv umyndiggjering av alle eldre, seier Toppe.

Lovar klarare råd

Helsedirektoratet ser no på korleis sjukeheimar kan legge betre til rette for besøk og kontakt med pårørande. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lovar klarare råd framover.

– Vi skal kome med klarare råd, for å unngå at regelverket vert praktisert strengare enn naudsynt.

– Så regelverket har ikkje vore klart nok?

– Regelverket har vore ganske klart på dette med besøk, men vi ser nok at praktiseringa har vore ulik. Difor har vi behov for eit meir detaljert regelverk for kva som er greitt ved besøk, seier Høie.

Sjølv om ein bebuar ikkje fryktar smitte og vil ha besøk av pårørande, så meiner Høie det er viktig å tenke på alle dei andre som bur same stad.

– Noko av utfordringa er at dette ikkje berre handlar om smittevernet til ein enkelt bebuar, men om smittevernet til alle som bur på institusjonen.