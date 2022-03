Vil nekte russiske rikingar å legge til kai i Noreg

– Russiske oligarkar i luksusyachtar bør ikkje vere velkomne i norske fjordar i 2022, seier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V).

I eit representantforslag til Stortinget ber Venstre regjeringa om å «vurdere eit forbod mot å gi skip som er eigd eller kontrollert av personar knytt til Russland, høve til å gå innom norske hamnar, etter modell frå Storbritannia.»

Britane har strengare restriksjonar enn EU, og har innført eit mellombels forbod mot alle skip som er eller kan mistenkast for å vere eigd av russiske statsborgarar.

Då ein turistvert i Sogn sa nei til gjester frå Russland, åtvara Bjørlo mot å «piske opp russar-hat». Men «eit målretta tiltak» mot dei russiske milliardærane meiner han er innanfor.

– Dei har nære band til Putin-regimet, og bør få klar beskjed om at dei ikkje er velkomne, seier han.

Regjeringa har sagt at dei «vil vurdere» alle forslag om sanksjonar som rammer omgangskretsen og maktbasen rundt den russiske presidenten.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) svarer Ekspandér faktaboks – Norge er kjent med at EU vurderer sanksjoner som rammer russiske fartøyers anløp til EU-havner, og det gjøres også tilsvarende vurderinger i Norge. Vi vil se på disse vurderingene i sammenheng med fiskerisamarbeidet.

Jakt på oligark-yachtar verda rundt

Måndag kveld fraus EU kontoen til ei rekke russiske oligarkar, mellom anna Alexei Mordashov, også kjend som «Russlands rikaste mann».

Samstundes varsla Det kvite hus jaktsesong på oligark-yachtar verda rundt.

Svartelistinga har ifylgje rapportar skapt «panikk» blant russiske yacht-eigarar som no søker tilflukt i trygge hamner på Maldivane.

I februar aksjonerte politiet, Kystvakta og Tolletaten mot ein russisk yacht som låg til hamn i Narvik. «Ragnar», som skipet heiter, er eigd av den tidlegare KGB-offiseren Vladimir Strzhalkovskij.

Torsdag tok tyske styresmakter beslag i luksusyachten til den russiske milliardæren Alisher Usmanov. Same dag opplyste den franske regjeringa at dei tok eit skip tilhøyrande den russiske forretningsmannen Igor Sechin, som er ein nær alliert av president Putin.

Hans-Olav Rekdal i Norsk-Russisk Handelskammer seier Venstre-forslaget ikkje vil få nokre praktiske konsekvensar all den tid russiske oligarkar alt er omfatta av sanksjonar som hindrar dei frå å vitje norske fjordar med det fyrste.

Han legg til at «statsministeren og utanriksministeren var raskt ute med klare fråsegn om å vareta vennlege haldningar» til russarar i Noreg, og at han forventar at den same velviljen også må gjelde ikkje-sanksjonert skipsfart som russiske trålarar.

JAKTSESONG: Det kvite hus har starta intensiv jakt på oligark-yachtar verda rundt. Foto: Tipser

– Burde vore innreiseforbod for lenge sidan

– Putins menn bør ikkje kunne nyte utsikta til verken Hardangerfjorden, Sognefjorden eller Geirangerfjorden frå dekk på ein yacht, seier Vårt Land-kommentator Emil Erstad, som bur i Hardanger.

Han legg til:

– Eigentleg burde eit slikt innreiseforbod vore innført for lenge sidan, før krigen i Ukraina. Dei som profitterer på diktaturet til Putin bør hindrast innreise eller å ha eigedom og verdiar i demokratiske land.

Astrid Tomassen snakkar for Bergen Hamn.

– Vi ventar på sentrale retningslinjer frå styresmaktene når det gjeld korleis vi som hamn skal handtere russiskeigde yachtar. Det må vere felles føringar for alle norske hamner, seier ho.

Kystverket sende torsdag ut eit brev om at dei «mottar meldingar knytt til pågåande diskusjonar om å nekte russiske fartøy anløp til hamn». Dei skriv vidare:

– Ei eventuell avgjerd om eit slikt forbod må takast av regjeringa. Fram til eit eventuelt vedtak ligg føre, er det normal drift som gjeld.

Russland stengt ute frå sokkelen

Forslaget om oligark-forbod i norske fjordar går inn i ei forteljing om sanksjonar mot Russland som har eskalert dei siste dagane.

Onsdag vart sju av dei største russiske bankane utestengt frå Swift-systemet, som knyter saman over 11.000 banker, finansinstitusjonar og andre selskap over heile verda.

Sanksjonane som vart innførte mot Russland etter annekteringa av Krim-halvøya i 2014, råka ikkje aktiviteten til russiske oljeselskap på norsk sokkel.

Men tysdag vart også sokkelen omfatta av sanksjonar. Då meldte regjeringa at det ikkje lenger er aktuelt å gje lisensar til russiske selskap.

– Slik situasjonen er no, er det uaktuelt å la russiske selskap få rettar på norsk sokkel, sa Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NRK.

Dagens Næringsliv skriv at det per i dag ikkje er russiske selskap som driv utvinning på norsk sokkel, og at ingen fekk tildelingar i førre konsesjonsrunde, den såkalla TFO-runden.

KJEM IKKJE Å TALE: Invasjonen i Ukraina gjer det uaktuelt å la russiske selskap få rettar på norsk sokkel, seier Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Nei til krig

På same tid som dei russiske oligarkane vert råka av stadig hardare sanksjonar, får fleire av dei motstand frå sine eigne born.

Sist fredag uttalte Putins eigen talsmann, Dmitrij Peskov, at russarane som protesterer mot krigen «ikkje har rett til å organisere protestaksjonar for å uttrykke sine synspunkt».

Då fekk han motbør av si eiga dotter, Elizaveta Peskova (24). «Nei til krig», skriv ho på sosiale medium.

Sofia Abramovitsj (27), dotter til tidlegare Chelsea-eigar Roman Abramovitsj, var krassare:

«Den største og mest vellykka løgna i Kremls propaganda er at dei fleste russarar står saman med Putin», skriv ho.