Vil løslate overgrepssiktet barnehage-ansatt

Fredag ble en barnehageansatt pågrepet og siktet for voldtekt av to små barn. Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling fredag, men retten besluttet løslatelse, ifølge BT. Politet anker beslutningen, noe som fører til at han forbli i varetekt så lenge ankesaken pågår. Mannen nekter straffskyld.