Vil leggje ned barnehagar

Låge barnetal gjer at Sunnfjord kommune vil leggje ned Karstad og Vevring barnehagar frå august. I fjor blei saka utsett, men no er barnehagane igjen truga, skriv Firda. Kommunen vil spare i om lag 3 millionar kroner dei neste to åra på dei tiltaka. Saka skal opp i formannskapet i dag.