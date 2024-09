Vestland fylkeskommune føresler å legge ned flybussane i Førde og Sogndal for å spare pengar. Det melder Firda. Saka kjem på bordet i fylkesutvalet, når politikarane mellom anna ser på effektivisering av buss- og bybanetilbodet i Vestland. Ifølgje avisa kan ei nedlegging spare fylket for mellom to og tre millionar kroner i året.