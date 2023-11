Vil legge ned fire skular i Kinn

Tysdag presenterer kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen sitt framlegg til Kinn-budsjett for dei kommande åra. Kommunen står framfor store utfordringar. Det største og mest omstridde framlegget i budsjettet er nok nedlegging av fire skular, to i sør og to i nord, og samle elevane på Skram og Florø barneskole, skriv Firdaposten. Dette vil gi ei innsparing på over 21 millionar kroner årleg. Men kommunedirektøren la inn eit atterhald om at talet må kvalitetssikrast ytterlegare.