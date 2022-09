Vil kutte kraftig i ny godshavn

Askøy og Alver kommune nekter å betale store summer for å bygge en stor godshavn i Øygarden. Det kan få konsekvenser for den planlagte flyttingen av godshavnen i Bergen til Ågotnes, melder BT og BA.

Prislappen for flyttingen på 2,5 milliarder kroner gjør at flere nå ønsker å skalere ned prosjektet. Eierkommunene i Bergen Havn As ønsker ikke å betale så mye for flyttingen til Øygarden og krever nå «et tydelig nedskalert flytteprosjekt».