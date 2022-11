Vil kreve sekssifret beløp for juletre-skader

Vegvesenet vil kreve erstatning fra for skadene som ble gjort etter transporten av et juletre som skulle til Newcastle torsdag.

Det skriver BT.

Det tradisjonelle juletreet som Bergen hvert år gir til vennskapsbyen Newcastle, skulle transporteres fra Voss og til havnen i Bergen.

På veien tok treet med seg skilt, lykter og veimerker. Skadene er for et sekssifret beløp, sier Per Arne Blindheim, teknisk byggeleder i Statens vegvesen.