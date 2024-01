Vil investere 150 millionar ved cruisekaia i Olden

Om tre år kan det bli landstraum ved cruisekaia i Olden. Det skriv Fjordingen. Nordfjord Hamn har søkt Enova om støtte til å bygge ut landstraumsanlegg på kaien slik at skipa kan få straum frå land. Hamnedirektør Kjell Fagna er optimist og håpar å ha anlegget på plass i 2027. Men for at det skal skje må dei mellom anna få bygd ei høgspentline inn til Olden, ei investering som kostar 150 millionar kroner.