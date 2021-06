Vil ikkje la evakuerte flytta heim

Innsatsleiar Casper Kaland i politiet vurderer sjansen som låg for at fleire hus byrjar å brenna i Øygarden. Men dersom vinden tek seg opp, aukar faren. – Det ligg mykje varme i bakken og i glørne, så viss det skulle koma vind, vil det på ny oppstå fare. Det gjer at me vil halda dei evakuerte borte frå husa i alle fall til i morgon.